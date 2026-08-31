3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
14.00 Čelsi U21 - Vest hem U21 UG 3+ (1.40)
16.00 Kings lin - Skarboro UG 3+ (1.77)
Ukupna kvota: 3.96
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