Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

31. 08. 2026. u 07:07

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

14.00 Čelsi U21 - Vest hem U21 UG 3+ (1.40)

15.30 Briton feri - Beri UG 3+ (1.60)
16.00 Kings lin - Skarboro UG 3+ (1.77)

 Ukupna kvota: 3.96

 

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