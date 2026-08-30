NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Nedelja
17.00 Real Madrid - Malaga 1-1&2-5 (2.02)
17.30 Mančester junajted - Ipsvič 1 (1.40)
20.00 Sparta Prag - Slavija Prag |1-3&||1-3 (1.90)
Kvota: 5.37
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