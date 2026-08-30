Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za nedelju

Немања Пејчић

30. 08. 2026. u 07:58

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за недељу

AP Photo/Dave Thompson

Nedelja

17.00 Real Madrid - Malaga 1-1&2-5 (2.02)

17.30 Mančester junajted - Ipsvič 1 (1.40)

20.00 Sparta Prag - Slavija Prag |1-3&||1-3 (1.90)

Kvota: 5.37

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