Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE!

Немања Пејчић

17. 08. 2026. u 09:12

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ!

Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Gnistan - Ilves |2+ (2.25)

21.15 Trotur - Filkir |2+ (2.20)

Kvota: 4.95

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