OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila dva zanimljiva predloga.
Utorak
18.30 M. Zeng - L. Muzeti tačan broj setova 3 (2.25)
21.30 S. Bejlek - E. Aleksandrova tačan broj setova 3 (2.25)
Ukupna kvota: 4.84
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