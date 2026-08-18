TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Немања Пејчић

18. 08. 2026. u 12:11

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REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila dva zanimljiva predloga.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Tanjug/AP/Aberto Pezzali, File

Utorak

18.30 M. Zeng - L. Muzeti tačan broj setova 3 (2.25)

21.30 S. Bejlek - E. Aleksandrova tačan broj setova 3 (2.25)

Ukupna kvota: 4.84

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