Svet

TAKSISTA ZAUSTAVLJEN NA AERODROMU FJUMUČINO: Sa 1,3 kilograma hašiša

Milica Ostojić

18. 08. 2026. u 23:45

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„ZELENE beretke“, Finansijske policije, stacionirane na međunarodnom aerodromu Fjumučino u Rimu, pronašla je 5 blokova narkotika u prtljažniku automobila, uhapsila taksistu u posedovanju velike količine hašiša, a tokom svojim svakodnevnih patrola i nadzora.

ТАКСИСТА ЗАУСТАВЉЕН НА АЕРОДРОМУ ФЈУМУЧИНО: Са 1,3 килограма хашиша

Foto: Angelo Cavalli / robertharding / Profimedia

U rutinskoj kontroli uočili su da je ponašanje taksiste bilo veoma uznemireno pa su detaljno pregledali taksi, pored droge pronađeno je i 1.500 evra, za koje se sumnja da su stečeni nezakonitim aktivnostima taksiste.

Naknadnim pretresom kuće tog muškarca sprovedede uz pomoć kinološke jedinice Odelenja pronađeno je još osam blokova hašiša kao i 19.000 evra. Sveukupno je zaplenjeno je 1,3 kilograma hažiša i 20.000 evra. Vozač je u zatvoru.

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