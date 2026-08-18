TAKSISTA ZAUSTAVLJEN NA AERODROMU FJUMUČINO: Sa 1,3 kilograma hašiša
„ZELENE beretke“, Finansijske policije, stacionirane na međunarodnom aerodromu Fjumučino u Rimu, pronašla je 5 blokova narkotika u prtljažniku automobila, uhapsila taksistu u posedovanju velike količine hašiša, a tokom svojim svakodnevnih patrola i nadzora.
U rutinskoj kontroli uočili su da je ponašanje taksiste bilo veoma uznemireno pa su detaljno pregledali taksi, pored droge pronađeno je i 1.500 evra, za koje se sumnja da su stečeni nezakonitim aktivnostima taksiste.
Naknadnim pretresom kuće tog muškarca sprovedede uz pomoć kinološke jedinice Odelenja pronađeno je još osam blokova hašiša kao i 19.000 evra. Sveukupno je zaplenjeno je 1,3 kilograma hažiša i 20.000 evra. Vozač je u zatvoru.
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