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BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!

В.М.

18. 08. 2026. u 13:00

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PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.

БЕЈЗБОЛ ТИКЕТ: Четири пара која дају одличну укупну квоту!

Tanjug/AP Photo/Rick Scuteri

MLB

0.40 Filadelfija filis - Majami marlins 1 (1.42)

0.40 Tampa Bej rejs - Toronto blu džejs 2 (2.18)
2.10 Hjuston astros - LA ejndžels 1 (1.58)
2.40 Kolorado rokis - LA dodžers 2 (1.52)

Ukupna kvota: 7.43

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