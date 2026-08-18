BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.
MLB
0.40 Filadelfija filis - Majami marlins 1 (1.42)
2.10 Hjuston astros - LA ejndžels 1 (1.58)
2.40 Kolorado rokis - LA dodžers 2 (1.52)
Ukupna kvota: 7.43
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