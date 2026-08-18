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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope.

Немања Пејчић

18. 08. 2026. u 12:23

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе.

Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Hokej

16.55 Žlobin - Slavutić 1 (1.78)

17.30 Novopolock - Lokomotiva Orša ukupno golova +4.5 (1.53)

18.00 Gomel - Vitebsk -5.5 (1.42)

Ukupna kvota: 3.87

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