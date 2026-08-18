PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope.
NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.
Hokej
16.55 Žlobin - Slavutić 1 (1.78)
17.30 Novopolock - Lokomotiva Orša ukupno golova +4.5 (1.53)
18.00 Gomel - Vitebsk -5.5 (1.42)
Ukupna kvota: 3.87
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
18. 08. 2026. u 12:11
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
18. 08. 2026. u 11:35
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
18. 08. 2026. u 08:49
I OVO SMO JUČE POGODILI! Novi kladioničarski koktel je još bolji!
18. 08. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)