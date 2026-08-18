SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.

FOTO: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Levski je napravio veliki posao tokom kvalifikacija. Bugarski klub je eliminisao Borac Banjaluku, Univerzitateu Krajovu i Kairat, čime je stigao na samo korak od plasmana u Ligu šampiona.

Ekipa Hulija Velaskeza poslednji put je igrala grupnu fazu ovog takmičenja još 2006. godine, pa bi eventualni povratak predstavljao jedan od najvećih uspeha kluba u novijoj istoriji.

Forma dodatno daje razlog za optimizam. Levski igra sjajno još od početka aprila, a na svom terenu je vezao pet uzastopnih pobeda ako računamo i prošlu sezonu.

Jedini poraz u tom periodu doživljen je od Ludogoreca, ali je on imao mali uticaj na konačan ishod sezone, pošto je Levski osvojio 27. titulu prvaka Bugarske, prvu još od 2009. godine.

Čak i ako ne uspe da prođe AEK, Levski ima sigurnu evropsku utehu. Poraženi iz ovog dvomeča izboriće mesto u ligaškoj fazi Lige Evrope, što znači da će klub iz Sofije sigurno igrati evropske utakmice ove sezone.

AEK, međutim, u Sofiju dolazi sa nešto manje takmičarskog ritma. Ekipa Marka Nikolića od osvajanja 14. titule prvaka Grčke odigrala je samo jedan takmičarski meč, prošlonedeljni Superkup protiv OFI Krita, u kojem nije bio dovoljan ni rani pogodak Luke Jovića i poražena je posle jedanaesteraca (2:2 (4:5)).

To nije idealna priprema za jedan od najvažnijih dvomeča sezone, posebno protiv protivnika koji je već prošao tri kvalifikacione runde.

Atinjani su prošle sezone stigli do četvrtfinala Lige konferencije, ali sada žele korak više. Poslednji put su u elitnom evropskom takmičenju igrali pre osam godina, pa će rezultat u Sofiji biti izuzetno važan pred revanš.

Što se tiče izostanaka, Levski će imati nekoliko problema sa sastavom. Radoslav Kirilov i Stipe Vuličić su pod velikim znakom pitanja, dok se ne zna da li će Mustafa Sangare, Akram Buraz i Oliver Kamdem biti spremni.

Ipak, Reinaldo je već postigao tri gola u kvalifikacijama, a Armstrong Okofleks dva, pa upravo od ovog tandema domaćin očekuje najveću opasnost.

AEK neće moći da računa na Milana Vitalisa, koji je "zaključan" nakon nastupa za Đer pre dolaska u Grčku. Zato će najveća pažnja biti usmerena na Luku Jovića.

Srpski napadač je prošle sezone postigao 17 golova i predstavlja najjače ofanzivno oružje Nikolićeve ekipe.

Levski ima prednost forme i domaćeg terena, dok AEK poseduje iskustvo i individualni kvalitet. Sve ukazuje na veoma tvrd prvi meč u kojem nijedna ekipa neće želeti da napravi veliki korak unazad pred revanš.

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