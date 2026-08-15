KRAGUJEVAC UZ POLJOPRIVREDNIKE: Besplatna sistemska kontrola zemljišta

POLjOPRIVREDNA savetodavna i stručna služba Kragujevac više od dve decenije besplatno kontroliše plodnost zemljišta.

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Analiza zemljišta, prema preporuci Ministarstva poljoprivrede, treba da se radi jednom u pet godina. U cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, potrebna je sistematska kontrola plodnosti, koja se zasniva na planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene.

Interesovanje poljoprivrednih proizvođača za kontrolu zemljišta nije masovno, iako je mera besplatna za svako registrovano gazdinstvo, tako da svaki proizvođač može godišnje da analizira po četiri parcele.

Najveći problemi naših zemljišta su nizak nivo humusa, nedostatak fosfora i velika kiselost. Najnovije analize pokazale su da na području Šumadije imamo smanjen udeo kiselih zemljišta.

Agro-hemijska laboratorija u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Kragujevac je akreditovana i rezultati su merodavni za sve vrste podsticaja, naročito za voćare, preneo je RTK.

(AgroFin)