IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
BAJERN - Majnc 2:2
Frajburg - DORTMUND 1:1
VOJVODINA - OFK Beograd 0:0
LUDOGOREC - Slavija 1:1
Atromitos - PAOK 2:0
Aris - OLIMPIJAKOS 0:0
Šarlroa - ST. ŽILOAZ 1:1
Venecija - MONCA 2:0
FERENCVAROŠ - Debrecin 0:1
Ajaks - FEJENORD 2:0
SANTANDER - Leganes 1:1
NAREDNI MEČEVI
petak
DORTMUND - M‘gladbah 1 1.48
Beroe - LUDOGOREC 2 1.35
Diožđer - FERENCVAROŠ 2 1.40
subota
OLIMPIJAKOS - Kifisija 1 1.13
ST. ŽILOAZ - Varegem 1 1.28
MONCA - Karareze 1 1.60
Ueska - SANTANDER 2 2.35
Javor - VOJVODINA 2 2.00
nedelja
FEJENORD - Tvente 1 1.63
Hajdenhajm - BAJERN 2 1.20
PAOK - Panatinaikos 1 1.95
