Tip fudbal

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

19. 12. 2025. u 10:23

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

FOTO: Tanjug/AP

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

BAJERN - Majnc 2:2

Frajburg - DORTMUND 1:1

VOJVODINA - OFK Beograd 0:0

LUDOGOREC - Slavija 1:1

Atromitos - PAOK 2:0

Aris - OLIMPIJAKOS 0:0

Šarlroa - ST. ŽILOAZ 1:1

Venecija - MONCA 2:0

FERENCVAROŠ - Debrecin 0:1

Ajaks - FEJENORD 2:0

SANTANDER - Leganes 1:1

NAREDNI MEČEVI

petak

DORTMUND - M‘gladbah 1 1.48

Beroe - LUDOGOREC 2 1.35

Diožđer - FERENCVAROŠ 2 1.40

subota

OLIMPIJAKOS - Kifisija 1 1.13

ST. ŽILOAZ - Varegem 1 1.28

MONCA - Karareze 1 1.60

Ueska - SANTANDER 2 2.35

Javor - VOJVODINA 2 2.00

nedelja

FEJENORD - Tvente 1 1.63

Hajdenhajm - BAJERN 2 1.20

PAOK - Panatinaikos 1 1.95

