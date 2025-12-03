Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

03. 12. 2025. u 10:15

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Foto: Profimedia

BUGARSKA PRVA LIGA

12.00 Septemvri Sofija - CSKA 1948 Sofija 3+ (sa 1,95 na 1,70)

TURSKA KUP

11.00 Karacabej - Kodžaeli 3+ (sa 1,70 na 1,48)

11.30 Muglaspor - Bodrum 3+ (sa 2,15 na 1,85)
12.30 Istanbulspor - Sarijer 1 (sa 2,25 na 1,80)

JUŽNA KOREJA PLEJ OF

11.00 Suvon blu vings - Jeju junajted 1 (sa 2,40 na 2,15)

