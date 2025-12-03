KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BUGARSKA PRVA LIGA
12.00 Septemvri Sofija - CSKA 1948 Sofija 3+ (sa 1,95 na 1,70)
TURSKA KUP
11.00 Karacabej - Kodžaeli 3+ (sa 1,70 na 1,48)
12.30 Istanbulspor - Sarijer 1 (sa 2,25 na 1,80)
JUŽNA KOREJA PLEJ OF
11.00 Suvon blu vings - Jeju junajted 1 (sa 2,40 na 2,15)
