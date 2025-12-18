HAPOEL NE ŽELI DA PREPUSTI PRVO MESTO: Micić i družina gostuju grčkom velikanu

KOŠARKAŠI Panatinaikosa će u 17. kolu Evrolige ugostiti Hapoel.

Foto: Profimedia

Izabranici Dimitrisa Itudisa su pre dva dana savladali Crvenu zvezdu na svom terenu i tako zadržali lidersku poziciju posle 16 odigranih utakmica.

Gledali smo zanimljivu utakmicu sa dosta preokreta i tenzija, ipak, kvalitet koji imaju igrači Hapoela je na kraju došao do izražaja.

Najbolju utakmicu u svojoj evroligaškoj karijeri imao je Ilajdža Brajant koji je postigao 28 poena, Den Oturu ga je prati sa 18.

Antonio Blejkni je ubacio važnu trojku u završnici iako do tog trenutna nije pogodio apsolutno ništa.

Sa druge strane, Pantinaikosa je na krilima Kendrika Nana srušio Fenerbahče usred Istanbula.

Verujemo da će gostujući tim izgubiti manjom razlikom od zadatog hendikepa.

NAŠ TIP: Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv H2 -6,5 (kvota 1,77)

