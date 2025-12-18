Svet

HAPŠENJEM STUDENTKINJE SPREČEN TERORISTIČKI AKT: Ruska policija brzo reagovala

Ana Đokić

18. 12. 2025. u 08:18

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Rusije i Federalna služba bezbednosti (FSB) sprečili su teroristički napad u blizini zgrade lokalne administracije Volgodonska u Rostovskoj oblasti i priveli su jednu studentkinju sa improvizovanom eksplozivnom napravom težine 10 kilograma, saopštio je danas Centar za odnose sa javnošću FSB-a.

ХАПШЕЊЕМ СТУДЕНТКИЊЕ СПРЕЧЕН ТЕРОРИСТИЧКИ АКТ: Руска полиција брзо реаговала

Unsplash

- U Volgodonsku je sprečen teroristički napad koji su planirale službe bezbednosti kijevskog režima na velikom javnom skupu. Pripadnik policije u centru grada priveo je šesnaestogodišnju studentkinju koja se kretala ka zgradi gradske administracije noseći sumnjiv ranac velike težine - navodi se u saopštenju FSB, prenosi TASS.

Stručnjaci FSB za deminiranje koji su stigli na lice mesta potvrdili su da se u rancu studentkinje nalazi improvizovana eksplozivna naprava ekvivalentna približno 10 kilograma TNT-a, sa udarnim elementima koji se sastoje od šrafova i eksera, opremljena elektronskim tajmerom.

Prema rečima devojke, koja je privedena u 12.30 ona je preuzela ranac u blizini Doma veterana na obodu Volgodonska i trebalo je da ga do 13.00 časova dostavi neimenovanom službeniku gradske administracije. U saopštenju FSB se ističe da je teroristički napad sprečen zahvaljujući efikasno razvijenom sistemu antiterorističkih mera za gusto naseljena područja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

