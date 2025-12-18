TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 08:17

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

Foto: Profimedia

Četvrtak 

20.05 Makabi Tel Aviv - Valensija +180,5 (2,00)

20.30 Olimpija Milano - Fenerbahče 1 (2,05)

Kvota: 4,10

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Baka u tajnosti kupila DNK test unuci - nastao raskol u porodici

Baka u tajnosti kupila DNK test unuci - nastao raskol u porodici