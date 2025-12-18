OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Četvrtak
20.05 Makabi Tel Aviv - Valensija +180,5 (2,00)
20.30 Olimpija Milano - Fenerbahče 1 (2,05)
Kvota: 4,10
