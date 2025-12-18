SEDAM RADNIKA OSTALO ZATRPANO U PODZEMNOM GRADILIŠTU: Jedan pronađen bez znakova života - Akcija spasavanja se nastavlja
SEDAM radnika ostalo je zarobljeno nakon što se čelična konstrukcija urušila na gradilištu podzemnog prolaza povezanog sa stanicom Jeouido u Seulu, saopštila je danas južnokorejska policija.
Nesreća je prijavljena u 13.22 časa po lokalnom vremenu (05.15 po srednjeevropskom), a pretpostavlja se da se dogodila na dubini od oko 80 metara ispod zemlje, prenosi agencija Jonhap.
Jedan od radnika, muškarac u pedesetim godinama, pronađen je bez znakova života i prebačen je u obližnju bolnicu na reanimaciju.
Spasilačke ekipe nastavljaju akciju izvlačenja preostalih šest radnika, naveli su policija i vatrogasne službe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Nesreća na starom putu Kraljevo-Čačak
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA KOD GORNjEG MILANOVCA: Ima stradalih
17. 12. 2025. u 09:44
DIREKTAN SUDAR AUTOMOBILA I KAMIONA KOD SOMBORA: Strahuje se da ima stradalih
14. 12. 2025. u 20:38
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)