SEDAM RADNIKA OSTALO ZATRPANO U PODZEMNOM GRADILIŠTU: Jedan pronađen bez znakova života - Akcija spasavanja se nastavlja

Ana Đokić

18. 12. 2025. u 08:31

SEDAM radnika ostalo je zarobljeno nakon što se čelična konstrukcija urušila na gradilištu podzemnog prolaza povezanog sa stanicom Jeouido u Seulu, saopštila je danas južnokorejska policija.

СЕДАМ РАДНИКА ОСТАЛО ЗАТРПАНО У ПОДЗЕМНОМ ГРАДИЛИШТУ: Један пронађен без знакова живота - Акција спасавања се наставља

Foto: pixabay

Nesreća je prijavljena u 13.22 časa po lokalnom vremenu (05.15 po srednjeevropskom), a pretpostavlja se da se dogodila na dubini od oko 80 metara ispod zemlje, prenosi agencija Jonhap.

Jedan od radnika, muškarac u pedesetim godinama, pronađen je bez znakova života i prebačen je u obližnju bolnicu na reanimaciju.

Spasilačke ekipe nastavljaju akciju izvlačenja preostalih šest radnika, naveli su policija i vatrogasne službe.

(Tanjug)

Nesreća na starom putu Kraljevo-Čačak

