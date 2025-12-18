SEDAM RADNIKA OSTALO ZATRPANO U PODZEMNOM GRADILIŠTU: Jedan pronađen bez znakova života - Akcija spasavanja se nastavlja

SEDAM radnika ostalo je zarobljeno nakon što se čelična konstrukcija urušila na gradilištu podzemnog prolaza povezanog sa stanicom Jeouido u Seulu, saopštila je danas južnokorejska policija.

Foto: pixabay

Nesreća je prijavljena u 13.22 časa po lokalnom vremenu (05.15 po srednjeevropskom), a pretpostavlja se da se dogodila na dubini od oko 80 metara ispod zemlje, prenosi agencija Jonhap.

Jedan od radnika, muškarac u pedesetim godinama, pronađen je bez znakova života i prebačen je u obližnju bolnicu na reanimaciju.

Spasilačke ekipe nastavljaju akciju izvlačenja preostalih šest radnika, naveli su policija i vatrogasne službe.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Nesreća na starom putu Kraljevo-Čačak