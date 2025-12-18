DOŽIVOTNA KAZNA ZA UBICU BIVŠEG JAPANSKOG PREMIJERA ŠINZA ABEA? Tužilaštvo traži najtežu sankciju posle smrtne kazne

JAPANSKO tužilaštvo zatražilo je danas doživotnu kaznu zatvora za ubicu bivšeg japanskog premijera Šinza Abea 2022. godine, koje je bacilo svetlo na kontroverznu Crkvu ujedinjenja i njene sumnjive veze sa političarima.

Foto: Profimedia

Tecuja Jamagami je priznao ubistvo Abea tokom suđenja na Okružnom sudu u Nari, rekavši da je zamerio Crkvi ujedinjenja zbog finansijskog kraha koji je njegova porodica pretrpela zbog velikih donacija njegove majke toj verskoj grupi, prenosi agencija Kjodo.

Četrdesetpetogodišnji atentator je optužen da je ubio Abea ručno napravljenim vatrenim oružjem tokom govora bivšeg premijera na izborima 8. jula 2022. godine u gradu Nari na jugu Japana.

Tužioci su rekli da je Jamagami verovao da bi atentat na Abea, koji je poslao video poruku na događaju koji je organizovala grupa blisko povezana sa Crkvom ujedinjenja, usmerila "pažnju javnosti na tu organizaciju" i ocenili da teško odrastanje optuženog ne bi trebalo koristiti za opravdanje smanjenja kazne.

Jamagamijev advokat je rekao da je on zamerio crkvi jer je njegova majka donirala 100 miliona jena (640.000 dolara), dovodeći njegovu porodicu u bankrot, što bi trebalo uzeti u obzir kao olakšavajuću okolnost prilikom izricanja kazne.

Tokom suđenja otkriveno je da se Jamagamijeva majka pridružila verskoj grupi 1991. godine, nakon što je njen muž izvršio samoubistvo 1984. godine.

Optuženi je takođe pokušao samoubistvo 2005. godine, a njegov stariji brat, ogorčen velikim donacijama njihove majke, oduzeo je sebi život 2015. godine.

Jamagami je rekao da je prvobitno ciljao vođu Crkve ujedinjenja Han Hak Dža, ali kako je pandemija koronavirusa otežala Hanu posetu Japanu, promenio je fokus na Abea.

Optuženi je rekao da veruje da je Abe, koji je imao 67 godina kada je upucan, bio "u centru političkog angažovanja Crkve ujedinjenja u Japanu". Presuda će biti doneta 21. januara, navodi agencija Kjodo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

MOŽE LIČNO SA ALEKSOM: Porodica Danke Ilić beži od novinara