BORBA ZA LIDERSKU POZICIJU: Ključaće Olimpiko, pada li šampion?
U derbiju 14. kola Serije A sastaće se lider Roma i prvak Napoli, a utakmica će se igrati na Olimpijskom stadionu u Rimu.
Roma se u poslednje vreme pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa. Imaju četiri uzastopne pobede u kojima su primili samo dva gola i igraju veoma samouvereno.
Napoli je prošao kroz manju krizu, ali poslednje dve utakmice i pobede pokazuju da mogu biti veoma konkurentni.
Očekujemo tešku utakmicu sa najviše dva gola.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,56)
