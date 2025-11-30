Tip fudbal

BORBA ZA LIDERSKU POZICIJU: Ključaće Olimpiko, pada li šampion?

Olja Mrkić

30. 11. 2025. u 12:23

U derbiju 14. kola Serije A sastaće se lider Roma i prvak Napoli, a utakmica će se igrati na Olimpijskom stadionu u Rimu.

БОРБА ЗА ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ: Кључаће Олимпико, пада ли шампион?

FOTO: AP/Tanjug

Roma se u poslednje vreme pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa. Imaju četiri uzastopne pobede u kojima su primili samo dva gola i igraju veoma samouvereno.

Napoli je prošao kroz manju krizu, ali poslednje dve utakmice i pobede pokazuju da mogu biti veoma konkurentni.

Očekujemo tešku utakmicu sa najviše dva gola.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,56)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ostali sportovi

0 7

NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...

30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OTKRILE: ON JE KLJUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENJA PARTIZANA! - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili

"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili