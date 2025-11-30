BORBA ZA LIDERSKU POZICIJU: Ključaće Olimpiko, pada li šampion?

U derbiju 14. kola Serije A sastaće se lider Roma i prvak Napoli, a utakmica će se igrati na Olimpijskom stadionu u Rimu.

FOTO: AP/Tanjug

Roma se u poslednje vreme pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa. Imaju četiri uzastopne pobede u kojima su primili samo dva gola i igraju veoma samouvereno.

Napoli je prošao kroz manju krizu, ali poslednje dve utakmice i pobede pokazuju da mogu biti veoma konkurentni.

Očekujemo tešku utakmicu sa najviše dva gola.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,56)

