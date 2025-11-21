LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
15.00 Radnik - Vojvodina X2 (1,29)
21.00 Valensija - Levante 1X (1,30)
Ukupna kvota: 2,21
Vraćaju se najjače lige na terene širom Evrope, ponovo je ponuda na nivou, a mi smo danas odlučili da verujemo favoritima i očekujemo da nijedan od njih ne izgubi u izuzetno bitnim mečevima u bitkama koje vode.
