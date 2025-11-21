NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Petak 20.30 Majnc - Hofenhajm GG (1,55)



21.00 Valensija - Levante 1X&0-3 (1,77) 20.45 Nica - Marselj X2&0-4 (1,55)21.00 Valensija - Levante 1X&0-3 (1,77) Ukupna kvota: 4,25

Hofenhajm igra otvoreno, na gol više, goleade su redovne na njegovim utakmicama i očekujemo da uvede Majnc u svoj ritam, pogotovo jer su "nulfunferima" potrebni bodovi za beg sa dna tabele.

Derbi Nice i Marselja je uvek zanimljiv, drama i tenzija su česti, a mi prednost dajemo gostima koji igraju veoma dobro ove sezone i pobedom može preteći vodeći PSŽ.

Još jedan derbi igra se u Španiji, gradski rivali ukrštaju koplja na "Mestalji" u meču koji znači mnogo jer su oba rivala na dnu tabele. Očekujemo tvrdu, napetu utakmicu sa malo golova i dodajemo duplu šansu na domaćina koji je za nijansu bolja ekipa, a i imaće podršku sa tribina.

