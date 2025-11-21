NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
20.30 Majnc - Hofenhajm GG (1,55)
21.00 Valensija - Levante 1X&0-3 (1,77)
Ukupna kvota: 4,25
Hofenhajm igra otvoreno, na gol više, goleade su redovne na njegovim utakmicama i očekujemo da uvede Majnc u svoj ritam, pogotovo jer su "nulfunferima" potrebni bodovi za beg sa dna tabele.
Derbi Nice i Marselja je uvek zanimljiv, drama i tenzija su česti, a mi prednost dajemo gostima koji igraju veoma dobro ove sezone i pobedom može preteći vodeći PSŽ.
Još jedan derbi igra se u Španiji, gradski rivali ukrštaju koplja na "Mestalji" u meču koji znači mnogo jer su oba rivala na dnu tabele. Očekujemo tvrdu, napetu utakmicu sa malo golova i dodajemo duplu šansu na domaćina koji je za nijansu bolja ekipa, a i imaće podršku sa tribina.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
20. 11. 2025. u 08:20
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 11. 2025. u 08:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)