PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

03. 11. 2025. u 12:45

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

Ponedeljak

19.00 Mladost Lučani - Radnički 1923 D 1-2 (1,58)

20.00 Notingem U21 - Sanderlend U21 |2+ (2,05)
21.00 Sanderlend - Everton D 1-2 (1,65)
21.00 Ovijedo - Osasuna |0-1&||0-2 (1,47)

Ukupna kvota: 7,86

