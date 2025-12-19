UST SPUSTILO MAJIĆA: Vaša nestručnost je već osnov za razrešenje!

SUDIJA Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, ne propušta priliku da svojim komentarima na društvenim mrežama pokaže svoj nivo neznanja i nedovoljne stručnosti funkcije koju obavlja, ali i da svakom istražnom postupku da svoju političku ocenu, koja je u većini krajnje maliciozna i netačna.

Foto: printskrin

Povod za Majićev komentar bilo je zvanično saopštenje Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kojem je navedeno da to tužilaštvo, u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima, vodi predistražni postupak po krivičnoj prijavi direktora „Telekoma Srbija“ Vladimira Lučića protiv NN lica, kao i po krivičnoj prijavi kompanije United Group protiv NN lica, u vezi sa eventualnim zloupotrebama audio-snimka telefonskog razgovora između generalnog direktora Junajted grupe Stana Milera i Vladimir Lučića, koji je pre nekoliko meseci emitovan u pojedinim medijima i na internet platformama.

„Rat VJ tužioca u BG za prevlast u lojalističkom pravosuđu svakodnevno pomera granice. Videli smo molbu predsedniku za pomilovanje okrivljene, na redu su javno osporavanje nadležnosti TOK i obelodanjivanje dokaza iz istrage. Teško je zamisliti šta je sledeće.“

Na Majićev javni istup reagovalo je Udruženje tužilaca i sudija Srbije, koje je ukazalo da se sudija Apelacionog suda ne bavi pravnim, već političkim kvalifikacijama, dovodeći u pitanje i njegovu stručnost u konkretnom istupu.

„Nestručnost je osnov za razrešenje, evo da objasnite kako je ovo nadležnost JTOK-a, bavite se politikom a ne pravom i zakonima!“, saopštilo je Udruženje tužilaca i sudija Srbije.

Krivična prijava povodom koje je došlo do ovih javnih istupa podneta je od strane udruženja „Ustavobranitelji“, koje je protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i direktora „Telekoma Srbija“ Vladimira Lučića podnelo prijavu zbog navodne trgovine uticajem. Ta prijava, međutim, ne samo da ne sadrži elemente koji bi ukazivali na nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal,nego je, prema ocenama pravnih stručnjaka i tragičkomična.

"Prijava protiv predsednika države i direktora telekoma ne spada u nadležnost JTOK, nego pod Više javno tužilaštvo, i to bi podnosioci prijave trebalo da znaju, budući da su članovi udruženja koje je podnelo prijavu nedavno izabrani za članove upravnog odbora Advokatske komore Beograda", kaže naš sagovornik i dodaje:

"Ne sumnjam ja da je i njima, ali i Miši Majiću jasna nadležnost, ali oni računaju na to da je javnost pravno neobrazovana i da ne razume šta pod čiju nadležnost spava, pa tako lako manipulišu, zato Majić ne daje pravni komentar, nego politički. Uostalom i sam potez ovih tzv "Ustavobranitelja" je čista politika, ukoliko nije, onda je zaista tragedija ko sedi u fotelji sudije apelacionog suda i ko su advokati koji su deo upravnog odbora advokatske komore Beograda."

U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, navode da „nije jasno na osnovu kojih zakonskih propisa“ JTOK uspostavlja svoju nadležnost u ovom predmetu:

„Imajući u vidu odredbe Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, ne vidimo u odnosu na koja lica, koji događaj, koje radnje i eventualno kvalifikovanje nekog krivičnog dela bi JTOK moglo da bude nadležno za postupanje“.

Tužilaštvo je istovremeno apelovalo na javnost da ne širi netačne i neproverene informacije i potvrdilo da je u Više javno tužilaštvo u Beogradu stigao nalaz i mišljenje stalnog sudskog veštaka za elektrotehniku, audio i video tehniku, u kojem je eksplicitno navedeno da sporni audio-snimak nije autentičan, odnosno da nije originalan.

"Na osnovu prezentovanog materijala i nalaza, utvrđeno je da je predmetni audio zapis „Zapisi“ nastao spajanjem, sečenjem, premeštanjem i brisanjem, što znači da sadržaj ne može da predstavlja veran/istinit zapis događaja"