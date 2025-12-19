POTRES! Nenad Lalatović napušta Srbiju, a ovo je razlog
SRPSKI trener Nenad Lalatović najavio je odlazak iz Mladosti iz Lučana, a danas se pojavila jedna nova informacija.
Nakon meča protiv Crvene zvezde kontroverzni stručnjak napustiće klub, ali i Srbiju. Tu informaciju je za Arena sport otkrio prvi čovek kluba Nenad Milovanović.
- Razilazimo se sporazumno jer Nenad ima određene ponude iz inostranstva. Rezultati koje je ostvario sa ekipom bili su odlični i zbog toga mu želimo sve najbolje u nastavku karijere. Naša saradnja je završena u korektnom tonu i ova priča ostaje otvorena, jer postoji mogućnost da se u budućnosti ponovo vrati. Prezadovoljni smo dosadašnjom saradnjom. Zaista mu želim sve najbolje - rekao je Milovanović za TV "Arena sport".
Mladost trenutno zauzima deveto mesto na tabeli Superlige sa 25 bodova.
Lalatović je kao trener vodio mnogobrojne srpske klubove, a u inostranstvu je radio u Al Batinu, Zorji i podgoričkoj Budućnosti.
