"NA SEVER SE UGLEDAJ": Zvezdaši poslali poruku pred poslednji meč godine (VIDEO)

Do završetka jesenjeg dela takmičenja u Super ligi Srbije preostalo je još jedno kolo koje se igra ovog vikenda.

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda će u subotu na stadionu „Rajko Mitić” ugostiti lučansku Mladost, čiji je trener Nenad Lalatović.

Tim povodom, navijači Crvene zvezde su tokom utakmice protiv TSC-a u ponedeljak, koja je završena bez golova, uputili poziv da se tribine Marakane ispune i da se ekipa na taj način isprati na zimsku pauzu.

U objavi koja stoji istaknuta je parola "Na sever se ugledaj", a stoji i datum 20.12, kako bi se zvezdaši odazvali i pružili podršku izabranicima Vladana Milojevića u poslednjem meču u kalendarskoj godini.

