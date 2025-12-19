"NA SEVER SE UGLEDAJ": Zvezdaši poslali poruku pred poslednji meč godine (VIDEO)
Do završetka jesenjeg dela takmičenja u Super ligi Srbije preostalo je još jedno kolo koje se igra ovog vikenda.
Crvena zvezda će u subotu na stadionu „Rajko Mitić” ugostiti lučansku Mladost, čiji je trener Nenad Lalatović.
Tim povodom, navijači Crvene zvezde su tokom utakmice protiv TSC-a u ponedeljak, koja je završena bez golova, uputili poziv da se tribine Marakane ispune i da se ekipa na taj način isprati na zimsku pauzu.
U objavi koja stoji istaknuta je parola "Na sever se ugledaj", a stoji i datum 20.12, kako bi se zvezdaši odazvali i pružili podršku izabranicima Vladana Milojevića u poslednjem meču u kalendarskoj godini.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
