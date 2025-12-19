VELIKA GUŽVA NA NIKOLJDAN, POPODNEVNI ŠPIC U BEOGRADU: Evo koje su tačke u prestonici najkritičnije (FOTO)
IAKO je Beograđane jutros dočekao neuobičajen prizor na ulicama jer u vreme jutarnjeg špica u gradu nije bilo gužvi i kolapsa, popodnevni špic polako se zahuktava i gužve se već stvaraju na najfrekventnijim saobraćajnicama u gradu.
Kao što se može videti na gradskim kamerama, gužve su u Takovskoj ulici, na Gazeli, Autokomandi i Slaviji, što nije neuobičajeno u ovo vreme.
Međutim, ako se u obzir uzme današnja velika slava Sveti Nikola, i tome doda popodnevni špic i početak vikenda, građanima ostaje jedino da se naoružaju strpljenjem.
Na nekim deonicama gužvi još nema, pa se saobraćaj se odvija bez većih zastoja. Takva situacija je trenutno na mostovima.
Na Gugl mapi mnoge deonice u gradu se crvene, odnosno pokazuju usporen saobraćaj, Novi Beograd, Bulevar despota Stefana, Autokomanda...
(Blic)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"
20. 11. 2025. u 16:09
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)