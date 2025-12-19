VELIKA GUŽVA NA NIKOLJDAN, POPODNEVNI ŠPIC U BEOGRADU: Evo koje su tačke u prestonici najkritičnije (FOTO)

IAKO je Beograđane jutros dočekao neuobičajen prizor na ulicama jer u vreme jutarnjeg špica u gradu nije bilo gužvi i kolapsa, popodnevni špic polako se zahuktava i gužve se već stvaraju na najfrekventnijim saobraćajnicama u gradu.

Foto: Printscreen Naxi kamere

Kao što se može videti na gradskim kamerama, gužve su u Takovskoj ulici, na Gazeli, Autokomandi i Slaviji, što nije neuobičajeno u ovo vreme.

Foto: Printscreen Naxi kamere

Međutim, ako se u obzir uzme današnja velika slava Sveti Nikola, i tome doda popodnevni špic i početak vikenda, građanima ostaje jedino da se naoružaju strpljenjem.

Na nekim deonicama gužvi još nema, pa se saobraćaj se odvija bez većih zastoja. Takva situacija je trenutno na mostovima.

Na Gugl mapi mnoge deonice u gradu se crvene, odnosno pokazuju usporen saobraćaj, Novi Beograd, Bulevar despota Stefana, Autokomanda...

