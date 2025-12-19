Politika

LAŽOMER: Dokle više nasilja? (VIDEO)

В.Н.

19. 12. 2025. u 17:15

GRAĐANI su uveliko shvatili, ideje, plana, programa, ničega konstruktivnog od ovih lica i naličja što se predstavljaju kroz odore blokadera nema, samo nasilje, uništavanje, pretnje, mržnja i zastrašivanje.

ЛАЖОМЕР: Докле више насиља? (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Međusobno su se već izdelili, izblatili, isvađali i sada se nadaju da će nečega da se dokopaju. Ali narod nije naivan i dosta mu je ovog tona i ovakve atmosfere. Pustite nas na miru. 

