LAŽOMER: Dokle više nasilja? (VIDEO)
GRAĐANI su uveliko shvatili, ideje, plana, programa, ničega konstruktivnog od ovih lica i naličja što se predstavljaju kroz odore blokadera nema, samo nasilje, uništavanje, pretnje, mržnja i zastrašivanje.
Međusobno su se već izdelili, izblatili, isvađali i sada se nadaju da će nečega da se dokopaju. Ali narod nije naivan i dosta mu je ovog tona i ovakve atmosfere. Pustite nas na miru.
Preporučujemo
UST SPUSTILO MAJIĆA: Vaša nestručnost je već osnov za razrešenje!
19. 12. 2025. u 16:33
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)