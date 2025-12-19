TRAMP UKINUO "CEZAROV ZAKON": Sirija na nogama, Turska i Saudijska Arabija se hitno oglasile

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potpisao je danas zakon kojim se ukida poslednji paket teških ekonomskih sankcija Siriji, nakon što je prethodno istu odluku izglasao američki Senat, što su Sirija, Turska i Saudijska Arabija pozdravile.

Ukidanje mere poznate kao "Cezarov zakon" usledilo je nakon ranijeg povlačenja drugih američkih sankcija.

Za razliku od ranijih odluka, ukidanje "Cezarovih" sankcija zahtevalo je i saglasnost Kongresa, pojašnjava "Njujork tajms".

Odluka je u sredu usvojena u Senatu kao deo šireg zakona o finansiranju odbrane.

Američke sankcije Siriji datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog veka, kada je Vašington tu zemlju označio kao sponzora terorizma.

Među najstrožim merama bio je "Cezarov zakon" iz 2019. godine, nazvan po fotografu koji je iz Sirije izneo snimke mučenja u zatvorima.

Zakon, koji je potpisao Tramp, uveo je ozbiljna finansijska ograničenja sirijskoj ekonomiji sa ciljem da se tadašnji režim pozove na odgovornost za zločine.

"Ukidanje sankcija bilo je najvažniji cilj u našoj misiji da oživimo sirijsku ekonomiju", izjavio je guverner Centralne banke Sirije Abdulkader Husrijeh.

Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Sirije pozdravilo je američko ukidanje sankcija i ocenilo da taj postupak otvara put za povratak investicija u tu zemlju.

U saopštenju iz Damaska navodi se da je ovaj korak "ulazak u fazu rekonstrukcije i razvoja" i poziva "sve Sirijce u zemlji i inostranstvu da doprinesu naporima u nacionalnom oporavku".

"Nadamo se da će ovaj korak dodatno podstaći međunarodnu saradnju u rekonstrukciji i razvoju Sirije i doprineti jačanju stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta u zemlji", naveo je portparol turskog Ministarstva spoljnih poslova Ondžu Kedželi na društvenoj mreži Iks.

Saudijska Arabija takođe je pozdravila odluku SAD, navodeći u saopštenju da će ovaj korak podržati stabilnost, prosperitet i razvoj u Siriji i ispuniti aspiracije sirijskog naroda.

