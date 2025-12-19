"NASTAVIĆEMO SA IZBOROM ČLANOVA SAVETA REM" Brnabić: Institucije Srbije neće biti blokirane

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da institucije Srbije neće biti blokirane i da će se nastaviti sa procesom izbora preostalih članova Saveta REM-a.

Foto: Printscreen/Parlament Srbije

- To je sada pet (članova). Iz kategorija ovih četiri koji koji su podneli ostavke i iz kategorije nacionalnih manjina. Izabraćemo Savet REM-a i rad će se nastaviti. Ko želi da učestvuje, dobrodošli su da učestvuju. Ko ne želi da učestvuje, njihovo slobodno demokratsko pravo da ne učestvuju - rekla je Brnabić na pres konferenciji u Skupštini Srbije.

Ona je navela da su članovi Saveta REM-a koji nisu podneli ostavke izabrani članovi, da ostaju članovi Saveta REM-a i da tu neće biti ponavljan izbor.

Brnabić je prethodno navela da su ponudili, zbog emitera koji čekaju na dozvolu i zarad medijske scene, da se konstituiše REM od osam članova i da se radi na tome da se pronađe rešenje za devetog člana koji bi bio prihvatljiv i civilnom društvu i nacionalnim savetima, ali da je odgovor bio negativan.

Dodala je da joj je žao što je Dubravka Valić Nedeljković podnela ostavku jer smatra da je žena sa integritetom i da bi bila hrabar član Saveta REM-a.

- To vam pokazuje koliki su bili pritisci na njih, a ko ih je pritiskao to je važno pitanje - rekla je Brnabić.

Ona je ukazala da je ranije Valić Nedeljković potvrdila da je izbor članova REM-a u skladu sa zakonom, a da je druga stvar, kako je rekla, "da li nam se dopada ili ne".

- Pa čekajte, jel' u skladu sa zakonom ili nije u skladu sa zakonom? Da li vi razumete pod kakvim pritiskom je bila ta žena - upitala je Brnabić.

(Tanjug)