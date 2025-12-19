Politika

"NE SUMNJAJTE U ALEKSANDRA VUČIĆA" Brnabićeva o NIS-u: On je dobro proučio sve ugovore, nijedan od njih ne može da se primeni na ovu situaciju

В.Н.

19. 12. 2025. u 15:59

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je predsednik Aleksandar Vučić dobro upoznat sa svim dokumentima koji se odnose na Naftnu industriju Srbije kao i da veruje da će se on obratiti javnosti povodom izjave predsednika Rusije Vladimira Putina o međuvladinom sporazumu.

НЕ СУМЊАЈТЕ У АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА Брнабићева о НИС-у: Он је добро проучио све уговоре, ниједан од њих не може да се примени на ову ситуацију

Foto: Printskrin

Brnabić je na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o međuvladinom sporazumu Srbije i Rusije koji je spomenuo predsednik Rusije Vladimir Putin u današnjem obraćanju, rekla da neće da se meša u stvari o kojima ne zna dovoljno, ali da veruje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobro i detaljno proučio sve sporazume, ugovore i dokumente koji su vezani za Naftnu industriju Srbije (NIS).Ona je dodala i da nijedan od tih dokumenata ne može da promeni trenutnu situaciju sa NIS-om.

- Ono što znam je da je predsednik Aleksandar Vučić, i ja mislim da u to niko ne sumnja u Srbiji, i dobro i detaljno proučio sve sporazume, sve ugovore, sve dokumente koji imaju veze sa ovim od kojih nijedan ne može da se primeni na ovu trenutnu situaciju, i znam takođe da je predsednik Aleksandar Vučić predočio te stvari Predsedniku Putinu i u Moskvi i u Pekingu, i verujem da će s obzirom na to koliko je važna, ova tema da će se u narednim danima predsednik Aleksandar Vučić obratiti i odgovoriti na ovo - navela je Brnabić.

