TUGA! Preminuo legendarni trener
Legendarni norveški fudbaler i trener, Age Hareide, preminuo je posle teške bolesti u 72. godini.
Pre malo više od dva meseca utvrđeno mu je da ima kancer na mozgu, a opaka bolest ga ja na kraju savladala.
Hareide će ostati upamćen kao jedan od najtrofejnijih i najuspešnijih trenera sa prostora Skandinavije.
Tokom duge i plodonosne karijere koje je trajala pune četiri decenije, norveški strateg je, pored ostalog, osvajao titule u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
Pet godina sedeo je na klupi reprezentacije svoje zemlje (2003-2008), posle toga vodio je i danski nacionalni tim (2016-2020), dok je poslednji angažman imao na klupi Islanda (2024-2024).
Što se klupskog trenerskog angažmana tiče, prvi tim mu je bio Molde, a vodio je još Helsinborg u dva navrata, Brondbi, Rozenborg u dva navrata, Orgrite, Viking i Malme u dva navrata.
