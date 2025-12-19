Fudbal

TUGA! Preminuo legendarni trener

Filip Milošević

19. 12. 2025. u 15:23

Legendarni norveški fudbaler i trener, Age Hareide, preminuo je posle teške bolesti u 72. godini.

Foto: Profimedia

Pre malo više od dva meseca utvrđeno mu je da ima kancer na mozgu, a opaka bolest ga ja na kraju savladala.

Hareide će ostati upamćen kao jedan od najtrofejnijih i najuspešnijih trenera sa prostora Skandinavije.

Tokom duge i plodonosne karijere koje je trajala pune četiri decenije, norveški strateg je, pored ostalog, osvajao titule u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. 

Pet godina sedeo je na klupi reprezentacije svoje zemlje (2003-2008), posle toga vodio je i danski nacionalni tim (2016-2020), dok je poslednji angažman imao na klupi Islanda (2024-2024).  

Što se klupskog trenerskog angažmana tiče, prvi tim mu je bio Molde, a vodio je još Helsinborg u dva navrata, Brondbi, Rozenborg u dva navrata, Orgrite, Viking i Malme u dva navrata.

