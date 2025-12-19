Svet

KINESKI NAUČNIK ŠVERCOVAO EŠERIHIJU U AMERIKU? Direktor FBI izneo teške optužbe - "Ovo nećemo tolerisati" (FOTO)

В.Н.

19. 12. 2025. u 17:23

DIREKTOR FBI-ja Kaš Patel objavio je da je postdoktorski kineski istraživač u SAD sa vizom optužen za navodno krijumčarenje ešerihije koli (E. coli) u zemlju i davanje lažnih izjava o tome.

Foto Tanjug/AP

Patel se oglasio na društvenoj mreži X.

"Ovo je još jedan primer istraživača iz Kine - kome je data privilegija da radi na američkom univerzitetu - koji je potom navodno odlučio da učestvuje u šemi zaobilaženja američkih zakona i primanja bioloških materijala skrivenih u paketu poreklom iz Kine", napisao je Patel.

Istakao je da FBI neće tolerisati nikakav pokušaj iskorišćavanja institucija SAD za ilegalne aktivnosti.

"Kao što smo videli u ovom slučaju i kod trojice kineskih državljana optuženih u Mičigenu u novembru za navodno švercovanje bioloških materijala u SAD u nekoliko navrata, FBI i naši partneri posvećeni su odbrani domovine i zaustavljanju svakog ilegalnog šverca u našu zemlju".

 

 

Obratio se direktno univerzitetima

"Svim univerzitetima i njihovim odeljenjima za usklađenost: Molimo vas da budete oprezni sa ovim trendom. Uverite svoje istraživače da postoji ispravan i legalan način za dobijanje dozvole za uvoz/izvoz odobrenih bioloških materijala i da se on mora poštovati bez izuzetka. Naša kontinuirana partnerstva će pomoći u boljoj bezbednosti naše nacije i osigurati da sve strane budu odgovorne." napisao je direktor FBI.

Na kraju je pohvalio FBI u Indianapolisu i Čikagu za " njihovu marljivost i ključnu ulogu u ovom slučaju".

(FOXNews)

