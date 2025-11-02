Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

02. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Foto: Printskrin Youtube/Fk Vojvodina

Nedelja

12.30 Verona - Inter 2&2-5 (1,82)

16.00 Mančester siti - Bornmut 1 (1,56)
17.00 Crvena zvezda - Radnik Surdulica 1&3-6 (1,46)

Ukupna kvota: 4,15

Inter ima priliku da iskoristi kiks vodećeg Napolija i približi mu se na minus jedan, pobeda nad Veronom koja je među lošijim timovima u ligi ne bi trebala da se dovodi u pitanje.

Bornmut je neočekivano u vrhu tabele, zauzima drugo mesto i prkosi prepoznatljivim rivalima u borbi za Ligu šampiona. Jedan od njih je Siti koji je pao na osmo mesto, ali zaostaje samo dva boda za trešnjicama i pobedom na današnjem duelu bi ih pretekao i preselio se u u top četiri na tabeli.

Nakon par neuspelih rezultata vreme je da Zvezda upiše lak, ubedljiv trijumf, Surudlica je pravi rival za to.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KALČO ROMANTIKA: San Siro će goreti, Milan dočekuje vučicu u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!
Tip fudbal

0 0

KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!

Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.

02. 11. 2025. u 07:20

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU