NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Nedelja 12.30 Verona - Inter 2&2-5 (1,82)



17.00 Crvena zvezda - Radnik Surdulica 1&3-6 (1,46) 16.00 Mančester siti - Bornmut 1 (1,56)17.00 Crvena zvezda - Radnik Surdulica 1&3-6 (1,46) Ukupna kvota: 4,15

Inter ima priliku da iskoristi kiks vodećeg Napolija i približi mu se na minus jedan, pobeda nad Veronom koja je među lošijim timovima u ligi ne bi trebala da se dovodi u pitanje.

Bornmut je neočekivano u vrhu tabele, zauzima drugo mesto i prkosi prepoznatljivim rivalima u borbi za Ligu šampiona. Jedan od njih je Siti koji je pao na osmo mesto, ali zaostaje samo dva boda za trešnjicama i pobedom na današnjem duelu bi ih pretekao i preselio se u u top četiri na tabeli.

Nakon par neuspelih rezultata vreme je da Zvezda upiše lak, ubedljiv trijumf, Surudlica je pravi rival za to.

