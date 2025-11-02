NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
12.30 Verona - Inter 2&2-5 (1,82)
17.00 Crvena zvezda - Radnik Surdulica 1&3-6 (1,46)
Ukupna kvota: 4,15
Inter ima priliku da iskoristi kiks vodećeg Napolija i približi mu se na minus jedan, pobeda nad Veronom koja je među lošijim timovima u ligi ne bi trebala da se dovodi u pitanje.
Bornmut je neočekivano u vrhu tabele, zauzima drugo mesto i prkosi prepoznatljivim rivalima u borbi za Ligu šampiona. Jedan od njih je Siti koji je pao na osmo mesto, ali zaostaje samo dva boda za trešnjicama i pobedom na današnjem duelu bi ih pretekao i preselio se u u top četiri na tabeli.
Nakon par neuspelih rezultata vreme je da Zvezda upiše lak, ubedljiv trijumf, Surudlica je pravi rival za to.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SPEKTAKL U LONDONU: Kada igraju "pevci" i "plavci" drama nikada ne izostaje
01. 11. 2025. u 08:00
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
01. 11. 2025. u 07:20
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
01. 11. 2025. u 08:20
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)