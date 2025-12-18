DOBRA VEST ZA PENZINERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

Fond PIO obezbedio je jeftiniju prazničnu korpu za penzionere u pojedinim objektima, ukoliko plaćaju uz Penzionersku karticu

Foto P. Milošević

Projektom Penzionerska kartica, koji se realizuje pod sloganom „Računajte da uvek mislimo na vas“, najstarijim sugrađanima je omogućeno da na 6.500 lokacija u Srbiji ostvare popuste pri plaćanju roba i usluga, objavljeno je na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Fond PIO je sporazume o saradnji potpisao sa više od 900 partnerskih firmi, a kako su praznici vreme darivanja i pažnje, Fond je pokrenuo i posebnu akciju kako bi penzionerima – svojim korisnicima – omogućio da predstojeće slave i praznične dane provedu prijatnije i bezbrižnije.

Dodatni popusti

U periodu od 15. decembra do 15. januara, u saradnji sa prijateljima akcije – različitim kompanijama omogućili su penzionerima dodatne popuste.

Trgovinski lanac ponudio je prazničnu korpu jeftiniju za 15 procenata korisnicima penzija koji, u periodu od 15. decembra do 15. januara, kupuju robu uz Penzionersku karticu u njihovim prodajnim objektima širom Srbije, a u korpi su konditorski proizvodi, kafa, testenine, voda, vino, sokovi, čokolade i drugi artikli.

Sniženja do 50 odsto

Korisnici Penzionerske kartice moći će u prodajnim objektima tehnika širom Srbije da računaju na sniženja od 15 do čak 50 odsto, mikseri su sniženi 50, a blenderi 49 odsto, televizori 37 procenata, veš mašine 31 odsto, šporeti i frižideri 27, a sve pegle i usisivači 25 odsto.

Za penzionere koji prinadležnosti primaju preko Banke Poštanska štedionica, dodatna pogodnost je kupovina na 12 rata bez kamate.

U objavi se navodi da Fond PIO nastoji da bude oslonac i podrška penzionerima u svakom trenutku i to ne samo kada je povećanje penzija u pitanju, već i kada ima mogućnost da kroz druge akcije omogući kvalitetniji život svojim korisnicima.

- Dobrobit penzionera je prioritet i zato nastavljamo sa akcijama novih popusta uz Penzionersku karticu, uz moto – računajte da uvek mislimo na vas – navode iz Fonda PIO.