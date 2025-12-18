UHAPŠEN DEČAK (14) KOJI JE NOŽEM UBO VRŠNJAKA NA VOŽDOVCU: Odgovaraće za pokušaj ubistva
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su maloletnog F. G. (14) zbog sumnje da je u subotu, nakon brutalnog sukoba u naselju Voždovac, nožem teško povredio svog vršnjaka V. M. (14).
Prema saznanjima, incident se dogodio proteklog vikenda, a epilog sukoba je hospitalizacija jednog dečaka i privođenje drugog pod najtežom optužbom.
Prema informacijama iz istrage, V. M. je zadobio jezivu povredu – nož mu je zarinut direktno u grudi. On je hitno prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj ulici, gde mu je ukazana pomoć. Iako su povrede opasne po život, dečak je trenutno pod nadzorom lekara.
Ono što ovaj slučaj čini specifičnim jeste držanje povređenog dečaka pred istražnim organima. Nezvanično, V. M. nakon prijema u bolnicu nije želeo da kaže policiji ko ga je povredio, niti šta je bio povod za sukob.
Uprkos ovom "zakonu ćutanja", beogradski inspektori su operativnim radom na terenu uspeli da identifikuju osumnjičenog F. G. i liše ga slobode.
Osumnjičeni maloletnik priveden je u Više javno tužilaštvo u Beogradu, tačnije u Odeljenje za maloletnike. Na teret mu se stavlja ubistvo u pokušaju.
Sudija za maloletnike će odlučiti o daljim merama i eventualnom pritvoru.
Istraga je i dalje u toku, a policija proverava da li je sukob bio zakazan i da li je u njemu učestvovalo više osoba.
(Telegraf)
