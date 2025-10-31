Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

31. 10. 2025. u 07:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Petak

11.00 Šangaj port - Džeđang profesional 1 (1,62)

13.00 Šangaj šenhua - Šenžen Peng siti 1 (1,22)
20.00 PSV - Sitard 1 (1,15)

Ukupna kvota: 2,27

Bitka za titulu je i ove sezone strašno zanimljiva u Kini, a usred nje su ponovo šangajski rivali koji moraju slaviti kako bi održali svoje šanse.

Pored toga tipujemo keca na PSV koji ima lak zadatak protiv Sitarda pred svojim navijačima.

