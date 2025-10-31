LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Petak 11.00 Šangaj port - Džeđang profesional 1 (1,62)



20.00 PSV - Sitard 1 (1,15) 13.00 Šangaj šenhua - Šenžen Peng siti 1 (1,22)20.00 PSV - Sitard 1 (1,15) Ukupna kvota: 2,27

Bitka za titulu je i ove sezone strašno zanimljiva u Kini, a usred nje su ponovo šangajski rivali koji moraju slaviti kako bi održali svoje šanse.

Pored toga tipujemo keca na PSV koji ima lak zadatak protiv Sitarda pred svojim navijačima.

