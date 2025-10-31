LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
11.00 Šangaj port - Džeđang profesional 1 (1,62)
20.00 PSV - Sitard 1 (1,15)
Ukupna kvota: 2,27
Bitka za titulu je i ove sezone strašno zanimljiva u Kini, a usred nje su ponovo šangajski rivali koji moraju slaviti kako bi održali svoje šanse.
Pored toga tipujemo keca na PSV koji ima lak zadatak protiv Sitarda pred svojim navijačima.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
