NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

01. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Subota

16.00 Notingem forest - Mančester junajted 2 (2,10)

18.00 Čukarički - Partizan 2 (1,65)
20.45 Kremoneze - Juventus 2 (1,55)

Ukupna kvota: 5,37

Junajted je znatno podigao formu, niže pobede, igra dobar fudbal i na krilima toga očekujemo da pobedi Forest koji se baš muči ove sezone.

Partizan mora iskoristiti poraz Crvene zvezde od Vojvodine i preuzeti prvo mesto na tabeli trijumfom protiv gradskog rivala.

Juventus je konačno pronašao zamenu za Tudora, iskusni Spaleti je preuzeo ekipu, doneće dosta toga dobrog "crno-belima" i očekujemo da Vlahović i traužina rutinski savladaju Kremoneze.

