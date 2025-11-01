NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
16.00 Notingem forest - Mančester junajted 2 (2,10)
20.45 Kremoneze - Juventus 2 (1,55)
Ukupna kvota: 5,37
Junajted je znatno podigao formu, niže pobede, igra dobar fudbal i na krilima toga očekujemo da pobedi Forest koji se baš muči ove sezone.
Partizan mora iskoristiti poraz Crvene zvezde od Vojvodine i preuzeti prvo mesto na tabeli trijumfom protiv gradskog rivala.
Juventus je konačno pronašao zamenu za Tudora, iskusni Spaleti je preuzeo ekipu, doneće dosta toga dobrog "crno-belima" i očekujemo da Vlahović i traužina rutinski savladaju Kremoneze.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
31. 10. 2025. u 07:52
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
31. 10. 2025. u 07:00
EVO DANAŠNjEG "3+ TIKETA": Novi mečevi na kojima će se mreže sigurno tresti
31. 10. 2025. u 08:33
POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
31. 10. 2025. u 08:55 >> 08:55
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)