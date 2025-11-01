NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: FK Partizan

Subota 16.00 Notingem forest - Mančester junajted 2 (2,10)



20.45 Kremoneze - Juventus 2 (1,55) 18.00 Čukarički - Partizan 2 (1,65)20.45 Kremoneze - Juventus 2 (1,55) Ukupna kvota: 5,37

Junajted je znatno podigao formu, niže pobede, igra dobar fudbal i na krilima toga očekujemo da pobedi Forest koji se baš muči ove sezone.

Partizan mora iskoristiti poraz Crvene zvezde od Vojvodine i preuzeti prvo mesto na tabeli trijumfom protiv gradskog rivala.

Juventus je konačno pronašao zamenu za Tudora, iskusni Spaleti je preuzeo ekipu, doneće dosta toga dobrog "crno-belima" i očekujemo da Vlahović i traužina rutinski savladaju Kremoneze.

