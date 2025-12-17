VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Sreda
16.30 Radnički 1923 - Čukarički 2&|1-3&||1-3 (4,95)
20.30 Mančester siti - Brentford 1&2-4 (2,20)
Ukupna kvota: 24,50
