VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

17. 12. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Sreda

16.30 Radnički 1923 - Čukarički 2&|1-3&||1-3 (4,95)

20.00 Genk U23 - Beveren |2+ (2,25)
20.30 Mančester siti - Brentford 1&2-4 (2,20)

Ukupna kvota: 24,50

