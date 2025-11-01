DRAGAN VUKMIR: Debrecin u ambis vraća Zalaegerseg

* Trener u Mađarskoj, tipuje parove prve lige

Ilustracija

MOJ TIP

Kišvarda – Njiređihaza 1X

Kazincbarcika – Puškaš 2-3

Đer – Pakš GG&3+

Ferencvaroš – MTK 1

Diožđer – Ujpešt 1X

DEBRECIN – ZALAEGERSEG 1

Lokalni derbi između Kišvarde i Njiređihaze nije za tiket, zato jeste kec u okršaju Debrecina sa Zalaegersegom, koji je bleskom na terenu aktuelnog šampiona Faerencvaroša (2:1), samo na kratko uspeo da se izvuče iz ambisa.

Đer i Pakš su izgubili svoje poslednje mečeve u prvenstvu, što će ih naterati da se više otvore u mešusobnom duelu.