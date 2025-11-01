Tip fudbal

DRAGAN VUKMIR: Debrecin u ambis vraća Zalaegerseg

Žarko Urošević

01. 11. 2025. u 12:20

* Trener u Mađarskoj, tipuje parove prve lige

ДРАГАН ВУКМИР: Дебрецин у амбис враћа Залаегерсег

Ilustracija

MOJ TIP

Kišvarda – Njiređihaza 1X

Kazincbarcika – Puškaš 2-3

Đer – Pakš GG&3+

Ferencvaroš – MTK 1

Diožđer – Ujpešt 1X

DEBRECIN – ZALAEGERSEG 1

Lokalni derbi između Kišvarde i Njiređihaze nije za tiket, zato jeste kec u okršaju Debrecina sa Zalaegersegom, koji je bleskom na terenu aktuelnog šampiona Faerencvaroša (2:1), samo na kratko uspeo da se izvuče iz ambisa.

Đer i Pakš su izgubili svoje poslednje mečeve u prvenstvu, što će ih naterati da se više otvore u mešusobnom duelu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici