DRAGAN VUKMIR: Debrecin u ambis vraća Zalaegerseg
* Trener u Mađarskoj, tipuje parove prve lige
MOJ TIP
Kišvarda – Njiređihaza 1X
Kazincbarcika – Puškaš 2-3
Đer – Pakš GG&3+
Ferencvaroš – MTK 1
Diožđer – Ujpešt 1X
DEBRECIN – ZALAEGERSEG 1
Lokalni derbi između Kišvarde i Njiređihaze nije za tiket, zato jeste kec u okršaju Debrecina sa Zalaegersegom, koji je bleskom na terenu aktuelnog šampiona Faerencvaroša (2:1), samo na kratko uspeo da se izvuče iz ambisa.
Đer i Pakš su izgubili svoje poslednje mečeve u prvenstvu, što će ih naterati da se više otvore u mešusobnom duelu.
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)