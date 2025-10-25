DAMIR MIRVIĆ: Gentu pobeda za 125. rođendan
* Tipuje mečeve šampionata Belgije
MOJ TIP
SUBOTA,
VESTERLO – DENDER 1
Mehelen – Oud Heverle 1
GENT – STANDARD 1
NEDELjA,
Antverpen – Briž 2
Serkl Briž – Varegem 3+
GENK – LUVIJE 1
St. Žiloaz – St. Truden 1
Vesterlo ima za klasu bolji tim od Dendera, koji je poslednji. Ulaganja su presušila, malo je kvalitetnih ljudi ostalo u gostujućem klubu.
Standard igra dobro, ali ne toliko da bi Gentu mogao da pokvari proslavu 125. rođendana.
Spisak fikseva zatvorio bih trećim kecom, koji se u okršaju Genka sa novajlijom Luvijeom nameće sam po sebi.
