Tip fudbal

DAMIR MIRVIĆ: Gentu pobeda za 125. rođendan

Žarko Urošević

25. 10. 2025. u 11:03

* Tipuje mečeve šampionata Belgije

ДАМИР МИРВИЋ: Генту победа за 125. рођендан

FOTO: Profimedia

MOJ TIP

SUBOTA, 

VESTERLO – DENDER 1

Mehelen – Oud Heverle 1

GENT – STANDARD 1

NEDELjA, 

Antverpen – Briž 2

Serkl Briž – Varegem 3+

GENK – LUVIJE 1

St. Žiloaz – St. Truden 1

Vesterlo ima za klasu bolji tim od Dendera, koji je poslednji. Ulaganja su presušila, malo je kvalitetnih ljudi ostalo u gostujućem klubu.

Standard igra dobro, ali ne toliko da bi Gentu mogao da pokvari proslavu 125. rođendana.

Spisak fikseva zatvorio bih trećim kecom, koji se u okršaju Genka sa novajlijom Luvijeom nameće sam po sebi.

