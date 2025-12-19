PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Kijev nije pokazao spremnost na teritorijalne ustupke i mir.

- Rusija za sada ne vidi spremnost Kijeva da razmatra teritorijalna pitanja. Kijev odbija da se sukob završi mirnim putem. Rusija je spremna i želi da se sukob u Ukrajini završi mirnim putem - rekao je Putin na početku godišnje konferencije za medije na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani.

On je podsetio da je 2022. godine, kada je sve dostiglo "tačku preloma", kada je "kijevski režim pokrenuo rat u Donbasu", Rusija naglasila da će biti primorana da prizna LNR i DNR.

- Sve je počelo sa državnim prevratom u Ukrajini - rekao je Putin, odgovarajući na pitanje voditelja o tome kojim putem će biti ostvareni ciljevi - ratom ili mirom. On je kazao da su ukrajinske vlasti tada odbile da povuku svoje trupe i da sprovedu Istanbulske sporazume, a sada odbijaju da mirno reše sukob.

- Ipak, Moskva vidi određene signale da je Kijev spreman da se uključi u dijalog - naglasio je predsednik Rusije.

Kada je reč o stanju na frontu, Putin je rekao da je više od polovine ukrajinskih naselja pod kontrolom ruskih vojnika. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je za dve nedelje, otkako je otvorena linija, prikupljeno skoro tri miliona pitanja za Putina i da konferenciju direktno prati oko 600 novinara. Od 2001. godine održano je 18 odvojenih direktnih linija i 16 konferencija za novinare, ovo je 22. put da se održava Putinova godišnja konferencija.

