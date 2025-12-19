ISPIT PROTIV LIDERA: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Zlatiboru u Čajetini

Utakmicama 12. kola ovog vikenda nastavlja se trka za bodove u okviru „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“.

G.Šljivić

U derbiju kola, košarkaši kraljevačke Sloge će, u ponedeljak (18.00), u Čajetini snage odmeriti sa domaćim Zlatiborom, liderom na prvenstvenoj tabeli.

U dosadašnjem delu sezone kraljevački „beli“ su kao najprijatnije iznenađenje zabeležili osam pobeda i tri poraza, dok je Zlatibor uz 10 trijumfa doživeo samo jedan poraz. U zvaničnim međusobnim okršajima više uspeha imala je domaća ekipa sa 11 pobeda, dok su se Kraljevčani samo dva puta radovali celom plenu.