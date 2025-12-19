RASULO KAKVO ZVEZDA NE PAMTI! Totalni haos, igrači hitno traže ispisnice i beže iz kluba

HAOS u srpskom sportu!

Foto arhiva VN

Vaterpolo klub Crvena zvezda najavljivao je preporod pre početka sezone. Crveno-beli su pre 12 godina bili šampioni Evrope, a sada prolaze kroz jedan veoma težak period, koji nije ni izvestan da će se na vreme rešiti.

Naime, predsednica Vesna Nikolić razrešena je dužnosti nakon jednoglasne odluke na Skupštini organizovanoj prethodne nedelje. Ipak, ona je sa svojim radom nastavila normalno, te igračima poslala da mogu da dođu po ispisnice, prenosi Mozzartsport.

Zbog neisplaćenih dogovorenih plata, klub su napustili već Vuk Milojević (Novi Beograd), ali i Dušan Vasić, Kristijan Šulc i Stefan Pješivac koji su krenuli istim putem.

Mnogi vaterpolisti čekaju dogovore sa drugim klubovima kako bi “ispunili želju” Vesni Nikolić, dok oni koji ne znaju svoju sudbinu, odbijaju ispisnice.

Od transfera Pješivca Zvezda je tražila 150 hiljada evra, ipak, nakon što su znali da nije realno da pomenuti iznos dobiju, ostali su i bez 10 hiljada koji su zagarantovani, zbog dugovanja prema igraču.

Rasplet situacije i dalje nije na vidiku, da li će Vesna Nikolić otići sa funkcije, i ko će nastupati za Crvenu zvezdu u nastavku takmičenja.

(Mocartsport)

