uživo"DIREKTNA LINIJA" SA PUTINOM: "Ruska vojska oslobađa grad za gradom" (VIDEO)
RUSKI predsednik Vladimir Putin odgovara na pitanja građana i novinara u emisiji "Direktna linija" koja je počela u 10 časova po srednjoevropskom vremenu.
Putin: Realne zarade u Rusiji rastu uprkos inflaciji
Stopa nezaposlenosti prošle godine bila je na istorijski minimalnom nivou – 2,5 odsto. Ove godine ona je još niža i iznosi 2,2 odsto, istakao je šef ruske države Vladimir Putin.
Napomenuo je da rastu i međunarodne rezerve Centralne banke. Trenutno one iznose 741,5 milijardi dolara.
U Rusiji uspeva da očuva trend rasta realnih zarada: nakon uračunavanja inflacije, njihov rast će ove godine iznositi 4,5 odsto.
Putin o uspesima ruske vojske
Ruski lider Vladimir Putin je poručio da će Krasni Liman, naselje u Donjeckoj oblasti, biti oslobođen u veoma bliskoj budućnosti.
Dodao je da je više od polovine naselja pod kontrolom ruskih vojnika.
Kijevske vlasti su izgradile utvrđene rejone u Donbasu, u blizini Slavjanska i Konstantinovke. Putin je nedavno obavešten o zauzimanju Severska, što otvara put za napredovanje ka pomenutom utvrđenom rejonu.
"Nema sumnje da će momci osloboditi i Konstantinovku", ocenio je Putin.
Prve izjave u vezi sa Ukrajinom
* Rusija je spremna da okonča sukob ako se otklone korenski uzroci krize.
* Kijev u suštini odbija da mirno okonča sukob.
* Rusija je 2022. godine upozorila Ukrajinu da će biti primorana da prizna nepriznate republike i zatražila da se narodu dozvoli da živi u miru.
"Zauzimanje Krasnoarmejska bilo ključno"
- Zauzimanje Krasnoarmejska je bilo ključno. Odatle bi bile moguće dalje ofanzivne operacije. Na istoku je grad Dimitrov. To je ključno uporište za ukrajinske oružane snage i potpuno je okružen. Naše trupe su preuzele kontrolu nad polovinom grada. Neprijatelj nije dobio naređenje za povlačenje i pokušava da se probije iz grada u malim grupama - kazao je Putin.
Kako navodi ruski predsednik, grupa „Vostok“ brzo napreduje preko Zaporoške oblasti, oslobađajući jedno naselje za drugim.
- Ruske snage su ušle u Huljajpole, a polovina grada je takođe pod kontrolom. U Sumskom pravcu je zauzet Vovčansk, a u Harkovskoj oblasti je pod kontrolom stavljen Kupjansk, podsetio je predsednik - kaže Putin.
Ruske oružane snage takođe sprovode operacije zauzimanja Kupjanska-Uzlovaje. Tamo se nalazi oko 15 bataljona ukrajinskih oružanih snaga, oni su okruženi i nisu dobili naređenja za povlačenje, primetio je Putin.
Što se tiče Severska, prema izveštajima Ministarstva odbrane, grad je bezbedno pod kontrolom, neke brigade su već napredovale van samog grada, napomenuo je predsednik.
Pristiglo više od dva miliona pitanja
Pristiglo je više od dva miliona pitanja, a prisutno je oko 600 novinara.
Prikupljanje pitanja za ovaj događaj za koji uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija, počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa.
Ove godine, kao i 2024. godine, GigaChat će transkribovati pitanja za direktnu liniju.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik govori.
