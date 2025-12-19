PABLO LASO JE PROBUDIO EKIPU: Dubai poražen pred praznim tribinama
ANADOLU Efes i Dubai će odigrati meč 17. kola Evrolige.
Pablo Laso je stigao u Istanbul i ekipa je odmah odreagovala, slavili su na nezgodnom gostovanju i tako prekinuli negativan niz.
Savladali su Žalgiris usred Kaunasa, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 64:87.
Najprijatnije iznenađenje bio je Kol Svajder koji je bio prvi strelac tima sa 18 pogodaka, Vensan Poarje je ubacio 14, dok je Džordan Lojd dodao 12.
Sa druge strane, tim iz Emirata je igrao u svojoj dvorani, ali pred praznim tribinama, na kraju je poražen od Makabija rezultatom 95:97.
Verujemo da će Efes slaviti.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
19. 12. 2025. u 07:36
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)