PABLO LASO JE PROBUDIO EKIPU: Dubai poražen pred praznim tribinama

ANADOLU Efes i Dubai će odigrati meč 17. kola Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Pablo Laso je stigao u Istanbul i ekipa je odmah odreagovala, slavili su na nezgodnom gostovanju i tako prekinuli negativan niz.

Savladali su Žalgiris usred Kaunasa, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 64:87.

Najprijatnije iznenađenje bio je Kol Svajder koji je bio prvi strelac tima sa 18 pogodaka, Vensan Poarje je ubacio 14, dok je Džordan Lojd dodao 12.

Sa druge strane, tim iz Emirata je igrao u svojoj dvorani, ali pred praznim tribinama, na kraju je poražen od Makabija rezultatom 95:97.

Verujemo da će Efes slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)

