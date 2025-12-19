Fudbal

OVO JE PARTIZANOV ULTIMATUM! Evo pod kojim uslovima crno-beli vunderkind može u Milano

Новости онлине

19. 12. 2025. u 09:24

VRUĆE je u Humskoj!

ОВО ЈЕ ПАРТИЗАНОВ УЛТИМАТУМ! Ево под којим условима црно-бели вундеркинд може у Миланo

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Italijanska Gazeta delo Sport objavila je da je ideja Milana da kupi Andreja Kostića iz Partizana za sumu od pet do 10.000.000 evra.

Ipak, kako otkriva Maxbet Sport, uprava crno-belih ostaje pri čvrstom stavu da biseri iz Humske mogu da odu samo ukoliko neko plati izlaznu klauzulu.

Jasno je čelnicima "parnog valjka" da klub sa San Sira igra na kartu finansijske krize Beograđana, ali stav se ne menja i pored toga.

Kod napadača je stvar jasna i otkupna klauzula je 20.000.000 evra i ko je aktivira, o narednom koraku odlučuje sam fudbaler.

Reprezentativac Crne Gore došao je u januaru 2019. godine iz podgoričke Budućnosti za 900.000 evra.

Zanimljivo, jedini je za koga je aktuelna uprava platila obeštećenje, a on je vratio sa devet golova na 26 utakmica u svim takmičenjima.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RADNIČKI NA CRNO-BELE: Odbojkašice Partizana u uvertiri večitog derbija odbojkaša sutra će ugostiti krstašice
Ostali sportovi

0 0

RADNIČKI NA CRNO-BELE: Odbojkašice Partizana u uvertiri večitog derbija odbojkaša sutra će ugostiti "krstašice"

U SUVOTU i nedelju završava se prvi deo ligaškog dela Superlige za odbojkašice. Sutra će igračice Partizana u uvertiri muškog večitog derbija u dvorani "Aleksandar Nikolić" ugostiti gradskog rivala Radnički. Ipak, derbiji se igraju u nedelju, kada Crvene zvezda na Banjici dočekuje lidera prvenstva, TENT, a Jedinstvo u Staroj Pazovi Ub.

19. 12. 2025. u 10:41

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu