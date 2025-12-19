OVO JE PARTIZANOV ULTIMATUM! Evo pod kojim uslovima crno-beli vunderkind može u Milano

VRUĆE je u Humskoj!

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Italijanska Gazeta delo Sport objavila je da je ideja Milana da kupi Andreja Kostića iz Partizana za sumu od pet do 10.000.000 evra.

Ipak, kako otkriva Maxbet Sport, uprava crno-belih ostaje pri čvrstom stavu da biseri iz Humske mogu da odu samo ukoliko neko plati izlaznu klauzulu.

Jasno je čelnicima "parnog valjka" da klub sa San Sira igra na kartu finansijske krize Beograđana, ali stav se ne menja i pored toga.

Kod napadača je stvar jasna i otkupna klauzula je 20.000.000 evra i ko je aktivira, o narednom koraku odlučuje sam fudbaler.

Reprezentativac Crne Gore došao je u januaru 2019. godine iz podgoričke Budućnosti za 900.000 evra.

Zanimljivo, jedini je za koga je aktuelna uprava platila obeštećenje, a on je vratio sa devet golova na 26 utakmica u svim takmičenjima.

