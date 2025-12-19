U IZRAELU JE BIO NEZAUSTAVLJIV: DŽered Batler igra u svom ritmu
CRVENA zvezda će u 17. kolu Evrolige dočekati Virtus, a mi vam predlažemo jednog igrača domaćeg tima.
Amerikanac se polako privikava na evropski stil košarke i sve manje je nerezonskih poteza u njegovoj igri.
Najbolju partiju od dolaska u klub imao je pre tri dana kada je Hapoelu ubacio 27 poena.
Batler je vukao čitavu ekipu, međutim, saigrači ga nisu ispratili na najbolji način i protivnik je to znao da kazni.
U pitanju je igrač koji je izuzetan u igri 1 na 1, sa lakoćom probija prvu liniju odbrane i ide do samog kraja.
Verujemo da će i večeras nastaviti u istom ritmu.
NAŠ TIP: Džered Batler + (kvota
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
19. 12. 2025. u 07:36
KATALONCI MELjU SVE PRED SOBOM: Baskijci su podigli samopouzdanje
19. 12. 2025. u 09:00
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)