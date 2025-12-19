U IZRAELU JE BIO NEZAUSTAVLJIV: DŽered Batler igra u svom ritmu

CRVENA zvezda će u 17. kolu Evrolige dočekati Virtus, a mi vam predlažemo jednog igrača domaćeg tima.

Foto: Spartak Office Shoes / Aleksandar Secerov

Amerikanac se polako privikava na evropski stil košarke i sve manje je nerezonskih poteza u njegovoj igri.

Najbolju partiju od dolaska u klub imao je pre tri dana kada je Hapoelu ubacio 27 poena.

Batler je vukao čitavu ekipu, međutim, saigrači ga nisu ispratili na najbolji način i protivnik je to znao da kazni.

U pitanju je igrač koji je izuzetan u igri 1 na 1, sa lakoćom probija prvu liniju odbrane i ide do samog kraja.

Verujemo da će i večeras nastaviti u istom ritmu.

NAŠ TIP: Džered Batler + (kvota

