Tip fudbal

TIP PREDLAŽE ZA ČETVRTAK: Bolonja se časti u Bukureštu

Žarko Urošević

23. 10. 2025. u 14:04

* Fenerbahče posle Nice, duplira "recku" sa Štutgartom

Foto: Tanjug/Paola Garbuio/LaPresse via AP

NAŠ PREDLOG

18.45: Braga - Crvena zvzeda  GG&3+  (1.95)

18.45: Bran - Rendžers 2-3 (2.10)

18.45: FKSB- BOLONjA  2   (1.65)

18.45: Fenerbahče - Štutgart   1  (2.40)

18.45: Genk - Betis  H2&2+  (1.75)

18.45: LION - BAZEL  1  (1.65)

18.45: Salcburg - Ferencvaroš  GG  (1.65)

21.00: Makabi TA - Midtjiland  4+  (2.00)

21.00: Malme - Dinamo  2-3 (2.10)

21.00: Jang Bojs - Ludogorec  0-2  (1.85)

Novosti Google News
