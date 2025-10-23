TIP PREDLAŽE ZA ČETVRTAK: Bolonja se časti u Bukureštu
* Fenerbahče posle Nice, duplira "recku" sa Štutgartom
NAŠ PREDLOG
18.45: Braga - Crvena zvzeda GG&3+ (1.95)
18.45: Bran - Rendžers 2-3 (2.10)
18.45: FKSB- BOLONjA 2 (1.65)
18.45: Fenerbahče - Štutgart 1 (2.40)
18.45: Genk - Betis H2&2+ (1.75)
18.45: LION - BAZEL 1 (1.65)
18.45: Salcburg - Ferencvaroš GG (1.65)
21.00: Makabi TA - Midtjiland 4+ (2.00)
21.00: Malme - Dinamo 2-3 (2.10)
21.00: Jang Bojs - Ludogorec 0-2 (1.85)
