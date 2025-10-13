Tip fudbal

3+ TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti

В.М.

13. 10. 2025. u 06:40

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nove tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji preflog je došao, a možete ga čekirati na linku OVDE.

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

20.45 S. Irska - Nemačka UG 3+ (1,51)

20.45 Vels - Belgija UG 3+ (1,82)
20.45 Island - Francuska UG 3+ (1,49)

 Ukupna kvota: 4,09

 

