Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

31. 12. 2025. u 16:10

ZEMLjOTRES magnitude 5,8 stepeni Rihtera zabeležen je u 15.27 časova, na području Japana.

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЈАПАН: Ево где је био епицентар

Foto: Printscreen Twitter/EMSC

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.143 i dužine 142.821.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 52.9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Agencije)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč