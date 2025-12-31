RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 5,8 stepeni Rihtera zabeležen je u 15.27 časova, na području Japana.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.143 i dužine 142.821.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 52.9 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Agencije)
