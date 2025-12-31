SPARSI SEVIRAJU OSVETU: Niksi su ih savladali u finalu Kupa

SAN Antonio će u noći između srede i četvrtka ugostiti Njujork.

Tanjug/AP

Ovi rivali su se sastali pre samo dve nedelje u finalu Kupa i Niksi su tada slavili rezultatom 124:113.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Anunobi sa 28 pogodka, dok je Džejlen Branson uz 25 poena podelio i 8 asistencija.

U poraženom taboru istakao se Harper sa 21 poenom, Vijktor Vembanjama je postao 18, dok je Diaron Foks dodao 16.

Verujemo da će večeras San Antonio na krilima navijača servirati osvetu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)

