SPARSI SEVIRAJU OSVETU: Niksi su ih savladali u finalu Kupa
SAN Antonio će u noći između srede i četvrtka ugostiti Njujork.
Ovi rivali su se sastali pre samo dve nedelje u finalu Kupa i Niksi su tada slavili rezultatom 124:113.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Anunobi sa 28 pogodka, dok je Džejlen Branson uz 25 poena podelio i 8 asistencija.
U poraženom taboru istakao se Harper sa 21 poenom, Vijktor Vembanjama je postao 18, dok je Diaron Foks dodao 16.
Verujemo da će večeras San Antonio na krilima navijača servirati osvetu.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,80)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PRIPREMA ZA OKRŠAJ SA MAKABIJEM" Karijevi puleni igraju meč zaostalog kola
31. 12. 2025. u 11:54
DENVER OSTAO BEZ JOKIĆA: Nagetsi će morati bez svog lidera
31. 12. 2025. u 11:49
U KATASTROFALNOJ FORMI SU: Hoksi dočekuju Edvardsa i družinu
31. 12. 2025. u 08:15
VORIORSI ŽELE JOŠ JEDAN TRIJUMF: Igrači Golden Stejta su slavili u Bruklinu
31. 12. 2025. u 07:40
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)