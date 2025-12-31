TIP ostali sportovi

TANDERI DEMONSTRIRAJU SILU: Oklahoma je apsolutni favorit

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 13:30

OKLAHOMA će u noći između srede i četvrtka ugostiti Portland.

ТАНДЕРИ ДЕМОНСТРИРАЈУ СИЛУ: Оклахома је апсолутни фаворит

Foto: Profimedia

Tanderi su prvoplasirana ekipa u zapadnoj konferenciji i to će najverovatnije tako i ostati do kraja regularnog dela.

Ipak, u poslednje vreme nisu dominantni kao što inače znaju da budu, u poslednjih šest mečeva upisali su tri pobede i isto toliko poraza.

Postoji naznaka da bi ponovo mogli da naprave neki veliki niz, u prošlom kolu su savladali Atlantu, dok su pre toga bili bolji od Filadelfije.

Večeras će biti apsolutni favoriti proriv Portlanda i verujemo da će to demostrirati i na parketu. 

NAŠ TIP: h1 -15,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu