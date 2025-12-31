TANDERI DEMONSTRIRAJU SILU: Oklahoma je apsolutni favorit
OKLAHOMA će u noći između srede i četvrtka ugostiti Portland.
Tanderi su prvoplasirana ekipa u zapadnoj konferenciji i to će najverovatnije tako i ostati do kraja regularnog dela.
Ipak, u poslednje vreme nisu dominantni kao što inače znaju da budu, u poslednjih šest mečeva upisali su tri pobede i isto toliko poraza.
Postoji naznaka da bi ponovo mogli da naprave neki veliki niz, u prošlom kolu su savladali Atlantu, dok su pre toga bili bolji od Filadelfije.
Večeras će biti apsolutni favoriti proriv Portlanda i verujemo da će to demostrirati i na parketu.
NAŠ TIP: h1 -15,5 (kvota 1,90)
